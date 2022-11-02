Генсек ООН: Лига арабских государств призвана сыграть важную роль в продвижения мира

Лига арабских государств призвана сыграть важную роль в продвижения мира и устойчивого развития.

Лига арабских государств призвана сыграть важную роль в продвижения мира и устойчивого развития.

Как передает Report, об этом генеральный секретарь ООН Антонио Гуттериш написал в своем Twitter.

"Лига арабских государств призван сыграть жизненно важную роль в продвижении мира, устойчивого развития и прав человека в регионе", - говорится в публикации.

Генсек подчеркнул, что в Алжире он призвал лидеров поддержать Ближневосточное агентство ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) и продолжать сотрудничество с ООН для решения глобальных проблем.

1 ноября в Алжире состоялся 31-й Саммит Лиги арабских государств. По приглашению президента принимающей Саммит Алжирской Народной Демократической Республики Абдельмаджида Теббуна в церемонии открытия мероприятия в статусе почетного гостя принял участие президент Азербайджана Ильхам Алиев.