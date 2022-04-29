Генсек ООН признал, что не смог остановить войну

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш признал неспособность Совета безопасности этой организации предотвратить войну и остановить ее. Генсек отметил, что это "источник большого разочарования, досады и гнева".

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш признал неспособность Совета безопасности этой организации предотвратить войну и остановить ее. Генсек отметил, что это "источник большого разочарования, досады и гнева".

Как передает Report, об этом сообщает BBC.

"Позвольте мне быть предельно ясным: Совет безопасности не смог сделать все, что в его силах, чтобы предотвратить эту войну и остановить ее", - заявил он.

В то же время отмечается, что позже Гутерриш заявил: в то время как Совет безопасности был парализован, ООН принимала другие меры.

Генеральный секретарь ООН признался, что его шокировали ракетные удары по Киеву, нанесенные российской армией, как раз когда он находится в столице Украины и ведет переговоры с президентом Владимиром Зеленским.