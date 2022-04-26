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Гутерреш предложил создать группу РФ-Украина-ООН по гуманитарным коридорам

Гутерреш предложил создать группу РФ-Украина-ООН по гуманитарным коридорам Генсек ООН Антониу Гутерреш предложил создать совместную группу из представителей всемирной организации, России и Украины для обеспечения функционирования гуманитарных коридоров.
Другие страны
26 апреля 2022 г. 23:18
Гутерреш предложил создать группу РФ-Украина-ООН по гуманитарным коридорам

Генсек ООН Антониу Гутерреш предложил создать совместную группу из представителей всемирной организации, России и Украины для обеспечения функционирования гуманитарных коридоров.

Как передает Report со ссылкой на Интерфакс, об этом генсек сказал на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

"Наша главная задача в том, что касается гуманитарной ситуации в Украине, это улучшить эту ситуацию", - сказал он.

Гутерреш рассказал, что на встрече с главой МИД России Сергеем Лавровым во вторник он выдвинул два предложения.

"Во-первых - материализовать наше предложение, которое мы представили на встрече представителей УВКБ (управления верховного комиссара ООН по делам беженцев – ред.) с министерством обороны, чтобы прояснить ситуацию в том, что касается коридоров, гуманитарной помощи", - пояснил он.

При этом Гутерреш обратил внимание на случаи, когда Россия объявляет о создании гуманитарного коридора, а Украина создает свой собственный, что не позволяет обеспечить их работу.

"Поэтому мы предлагаем создать гуманитарную контактную группу, в которой ООН, Россия и Украина смогут сообща обсуждать ситуацию, чтобы эти коридоры были по-настоящему эффективны", - сказал генсек ООН.

По словам Гуттериша, ООН и Международный комитет Красного креста (МККК) готовы работать с военными России и Украины для эвакуации гражданского населения из Мариуполя.

"Идея в том, что нам нужно работать сообща, вместе с вооруженными силами как России, так и Украины, чтобы раз и навсегда решить проблему. Это будет изначальная операция по эвакуации гражданских лиц с завода ("Азовсталь" – ред.)", - пояснил Гутерреш.

Он заявил, что нарушение территориальной целостности Украины не соответствует уставу ООН.

"Мы твердо верим, что нарушение территориальной целостности любой страны полностью не соответствует уставу ООН. Мы глубоко озабочены в связи с тем, что сейчас происходит. Мы считаем, что произошло вторжение на территорию Украины", - заявил Гутерреш .

Он также выразил озабоченность гуманитарной ситуацией на Украине. "Мы поддерживаем диалог между двумя странами и поддерживаем добрую волю Турции в продвижении этого подхода. Но наша главная задача в том, что касается гуманитарной ситуации в Украине, это разрешить и улучшить эту ситуацию", - подчеркнул он.

"Я понимаю недовольство, которое у вас есть. С нашей точки зрения, эти недовольства необходимо разрешать, основываясь на разных инструментах, предложенных уставом ООН", - подчеркнул Гуттериш.

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Версия на азербайджанском языке Quterreş humanitar dəhlizlər üzrə Rusiya-Ukrayna-BMT qrupunun yaradılmasını təklif edib

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