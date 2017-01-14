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    Грузовое судно затонуло в Северном море

    Все члены экипажа были спасены

    Баку. 14 января. REPORT.AZ/ Грузовое судно, плававшее под флагом Барбадоса, затонуло в ночь на субботу в Северном море, в 70 километрах от французского порта Дюнкерк.

    Как передает Report, об этом сообщила французская морская префектура зоны Ла-Манша и Северного моря.

    По ее данным, все семь человек экипажа успели благополучно покинуть грузовое судно и были быстро подобраны спасателями.

    В трюмах корабля находится 3800 тонн гранулированного окида магния.

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