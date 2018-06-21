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    Грузовик врезался в группу людей в Мексике, есть погибшие - ВИДЕО

    Баку. 21 июня. REPORT.AZ/ По меньшей мере пять человек погибло и 11 пострадали после наезда грузовика на людей в мексиканском штате Чьяпас.

    Как передает Report, об этом сообщают местные СМИ.

    Машина сначала протаранила несколько автомобилей, а затем врезалась в группу людей, ожидавших автобуса. Пострадавших доставили в больницы, сам водитель получил лёгкие травмы и в скором времени даст показания.

    По предварительным данным, причиной ДТП стал отказ тормозной системы грузовика.

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