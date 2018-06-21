Грузовик врезался в группу людей в Мексике, есть погибшие - ВИДЕО

Баку. 21 июня. REPORT.AZ/ По меньшей мере пять человек погибло и 11 пострадали после наезда грузовика на людей в мексиканском штате Чьяпас.

Как передает Report, об этом сообщают местные СМИ.

Машина сначала протаранила несколько автомобилей, а затем врезалась в группу людей, ожидавших автобуса. Пострадавших доставили в больницы, сам водитель получил лёгкие травмы и в скором времени даст показания.

По предварительным данным, причиной ДТП стал отказ тормозной системы грузовика.