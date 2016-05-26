Баку. 26 мая. REPORT.AZ/ Груз кокаина весом в 3,7 тонны был конфискован венесуэльскими властями.

Как сообщает Report, об этом передает РИА Новости со ссылкой на местную полицию.

По данным властей, груз наркотиков принадлежал мексиканскому наркокартелю "Лос-Сетас".

Операция по изъятию наркотиков прошла в штатах Тачира и Варгас.

По итогам расследования были задержаны десять человек, имеющих отношение к наркотрафику.

С учетом этой операции венесуэльская полиция конфисковала с начала года примерно 24,4 тонны наркотических веществ, а также задержала почти 450 человек, связанных с наркотрафиком.