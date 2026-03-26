    Гросси выразил обеспокоенность ударами по АЭС Бушер

    Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси выразил обеспокоенность по поводу недавних ударов вблизи иранской АЭС в Бушере, последний из которых произошел во вторник вечером.

    Как передает Report, об этом говорится в заявлении. опубликованном на странице агентства в соцсети Х.

    "Учитывая, что это действующая атомная электростанция с большим количеством ядерного материала, генеральный директор Гросси предупреждает, что повреждение объекта может привести к крупной радиологической аварии, затрагивающей обширную территорию в Иране и за его пределами", - следует из публикации.

    Гросси вновь призывал к максимальной сдержанности, чтобы избежать риска ядерной аварии, и подчеркнул важность соблюдения 7 столпов обеспечения ядерной безопасности в ходе конфликтов.

    Рафаэль Гросси Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) АЭС Операция США и Израиля против Ирана Эскалация на Ближнем Востоке
    Qrossi Buşehr AES-yə endirilən zərbələrlə bağlı narahatlığını ifadə edib
