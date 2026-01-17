Гросси сообщил о режиме локального прекращения огня на ЗАЭС
Другие страны
- 17 января, 2026
- 01:00
Глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси сообщил о достижении соглашения с РФ и Украиной о введении режима локального прекращения огня для ремонта резервной линии электропередачи (ЛЭП) Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС).
Как передает Report, об этом говорится в пресс-релизе, опубликованном на сайте агентства.
"Сегодня МАГАТЭ добилось согласия Российской Федерации и Украины на введение локального прекращения огня, что позволит начать ремонт последней оставшейся резервной линии электропередачи Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) Украины, подтвердил генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Мариано Гросси", - сообщается в информации для СМИ.
Последние новости
01:25
Между сирийской армией и курдскими силами развернулись боиДругие страны
01:00
Гросси сообщил о режиме локального прекращения огня на ЗАЭСДругие страны
00:39
Столтенберг не исключил, что США покинут НАТОДругие страны
00:18
Фото
В Центре Гейдара Алиева состоялось открытие выставки Кэрол ФерменKультурная политика
00:10
Минобороны КНР: Японские милитаристские амбиции в итоге принесут катастрофические бедствия японскому народуДругие страны
23:50
Зеленский: Россия готовит новые массированные ударыДругие страны
23:43
Сирийская армия опубликовала карту районов сосредоточения YPG/SDGДругие страны
23:25
Трамп заявил, что никто не убеждал его не наносить удар по ИрануДругие страны
23:12