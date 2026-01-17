Гросси сообщил о режиме локального прекращения огня на ЗАЭС

Глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси сообщил о достижении соглашения с РФ и Украиной о введении режима локального прекращения огня для ремонта резервной линии электропередачи (ЛЭП) Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС).

Как передает Report, об этом говорится в пресс-релизе, опубликованном на сайте агентства.

"Сегодня МАГАТЭ добилось согласия Российской Федерации и Украины на введение локального прекращения огня, что позволит начать ремонт последней оставшейся резервной линии электропередачи Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) Украины, подтвердил генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Мариано Гросси", - сообщается в информации для СМИ.