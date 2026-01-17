İlham Əliyev WUF13 İranda etirazlar Neokolonializmlə mübarizə Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    Rusiya və Ukrayna arasında Zaporojye AES-lə bağlı atəşkəs elan edilib

    Digər ölkələr
    17 yanvar, 2026
    03:00
    Rusiya və Ukrayna arasında Zaporojye AES-lə bağlı atəşkəs elan edilib

    Atom Enerjisi üzrə Beynəlxalq Agentliyinin (AEBA) direktoru Rafael Qrossi Rusiya və Ukrayna arasında Zaporojye Atom Elektrik Stansiyasındakı ehtiyat elektrik xəttinin təmiri üçün yerli atəşkəs rejiminin tətbiqi barədə razılığa gəldiyini açıqlayıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə agentliyin saytında dərc olunmuş mətbuat açıqlamasında bildirilib.

    "Bu gün AEBA Rusiya və Ukrayna arasında yerli atəşkəs rejiminin tətbiqi barədə razılıq əldə edib. Bu, Ukraynanın Zaporojye Atom Elektrik Stansiyasında (ZNPP) qalan son ehtiyat elektrik xəttində təmir işlərinə başlamağa imkan verəcək", - deyə məlumatda qeyd olunub.

