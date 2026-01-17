Rusiya və Ukrayna arasında Zaporojye AES-lə bağlı atəşkəs elan edilib
Digər ölkələr
- 17 yanvar, 2026
- 03:00
Atom Enerjisi üzrə Beynəlxalq Agentliyinin (AEBA) direktoru Rafael Qrossi Rusiya və Ukrayna arasında Zaporojye Atom Elektrik Stansiyasındakı ehtiyat elektrik xəttinin təmiri üçün yerli atəşkəs rejiminin tətbiqi barədə razılığa gəldiyini açıqlayıb.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə agentliyin saytında dərc olunmuş mətbuat açıqlamasında bildirilib.
"Bu gün AEBA Rusiya və Ukrayna arasında yerli atəşkəs rejiminin tətbiqi barədə razılıq əldə edib. Bu, Ukraynanın Zaporojye Atom Elektrik Stansiyasında (ZNPP) qalan son ehtiyat elektrik xəttində təmir işlərinə başlamağa imkan verəcək", - deyə məlumatda qeyd olunub.
Son xəbərlər
03:00
Rusiya və Ukrayna arasında Zaporojye AES-lə bağlı atəşkəs elan edilibDigər ölkələr
02:32
Suriya ordusu Deyr-Hafir şəhərini terrorçulardan təmizləməyə başlayıbDigər ölkələr
02:10
Maçado Trampla görüşdən sonra azad və suveren Venesuela quracaqlarını bildiribDigər ölkələr
01:40
Venesuela müxalifətinin lideri ölkədə azad seçkilər perspektivini görürDigər ölkələr
01:05
Stoltenberq ABŞ-nin NATO-dan çıxma ehtimalını istisna etməyibDigər ölkələr
00:30
Video
Zelenski: Rusiya yeni hücumlara hazırlaşırDigər ölkələr
00:07
Foto
Heydər Əliyev Mərkəzində Kerol Förmenin sərgisinin açılışı olubMədəniyyət siyasəti
23:50
Video
Qərbi Azərbaycan Xronikası: Erməni katib göstəriş vermişdi ki, bir nəfər sağ çıxmasınDaxili siyasət
23:41