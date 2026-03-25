Гросси: Переговоры между США и Ираном могут пройти в выходные в Исламабаде

    Переговоры между Ираном и США по вопросам прекращения огня и достижения ядерного соглашения могут пройти в конце этой недели в Пакистане.

    Как передает Report об этом заявил глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси в интервью Corriere Della Sera.

    "Думаю, в эти выходные могут состояться консультации (между США и Ираном - ред.) в Исламабаде, в Пакистане", - сказал он.

    Гросси предположил, что в рамках переговоров стороны могут обсуждать не только ядерную программу Ирана, но и вопросы связанные с ракетной программой, будущие гарантии безопасности для Тегерана.

    "Предполагаю, что они будут более широкими и коснутся не только ядерной программы, являющейся причиной начала конфликта. На этот раз на столе также будут вопросы ракет, (...) и гарантии безопасности", - сказал он.

    Гросси подчеркнул, что на предыдущих переговорах по ядерной программе стороны так и не смогли прийти к взаимному согласию, несмотря на хорошие посреднические усилия со стороны Омана. Сейчас же, по мнению главы МАГАТЭ, на достижение договоренностей влияет вооруженный конфликт.

    "Три недели войны оставили свой след. Они нанесли большой ущерб, ударили по экономической и производственной инфраструктуре Ирана. Это заставит разговор пойти немного иначе, он будет конкретным. Я не вижу возможности снова обсуждать обогащение (урана - ред.) или думать о частичных соглашениях", - сказал Гросси.

    Глава атомного агентства подчеркнул, что ядерная программа Ирана была обширна и амбициозна, включала в себя многочисленные объекты в Фордо, Исфахане и Натанзе.

    "Мы надеемся, что сможем возобновить работу [МАГАТЭ, - ред.], охватив все установки и ядерные материалы", - сказал он.

