Гросси: Наличие у Ирана обогащенного урана не говорит об обладании ядерным оружием

Факт накопления Ираном больших запасов обогащенного урана не означает наличия у Тегерана ядерного оружия, у Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) нет информации о существовании иранской ядерной программы.

Факт накопления Ираном больших запасов обогащенного урана не означает наличия у Тегерана ядерного оружия, у Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) нет информации о существовании иранской ядерной программы.

Как передает Report , об этом заявил глава агентства Рафаэль Гросси после заседания Совета Безопасности ООН.

"Факт накопления урана на очень высоком уровне не означает автоматически, что у вас есть ядерное оружие. Мы должны быть крайне осторожны, делая заявления. У нас нет никакой информации или признаков того, что в Иране есть ядерная программа", - отметил Гросси.

Глава МАГАТЭ также заявил, что рассчитывает посетить Тегеран в течение нескольких недель для обсуждения вопроса наличия у Ирана больших объемов обогащенного урана.

"Я надеюсь в ближайшие несколько недель вернуться в Тегеран и попытаться вернуть ситуацию в нормальное русло", - сказал он.