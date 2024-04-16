О нас

Гросси: Наличие у Ирана обогащенного урана не говорит об обладании ядерным оружием

Гросси: Наличие у Ирана обогащенного урана не говорит об обладании ядерным оружием Факт накопления Ираном больших запасов обогащенного урана не означает наличия у Тегерана ядерного оружия, у Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) нет информации о существовании иранской ядерной программы.
Другие страны
16 апреля 2024 г. 02:34
Гросси: Наличие у Ирана обогащенного урана не говорит об обладании ядерным оружием

Факт накопления Ираном больших запасов обогащенного урана не означает наличия у Тегерана ядерного оружия, у Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) нет информации о существовании иранской ядерной программы.

Как передает Report, об этом заявил глава агентства Рафаэль Гросси после заседания Совета Безопасности ООН.

"Факт накопления урана на очень высоком уровне не означает автоматически, что у вас есть ядерное оружие. Мы должны быть крайне осторожны, делая заявления. У нас нет никакой информации или признаков того, что в Иране есть ядерная программа", - отметил Гросси.

Глава МАГАТЭ также заявил, что рассчитывает посетить Тегеран в течение нескольких недель для обсуждения вопроса наличия у Ирана больших объемов обогащенного урана.

"Я надеюсь в ближайшие несколько недель вернуться в Тегеран и попытаться вернуть ситуацию в нормальное русло", - сказал он.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Экслюзивные новости

Эксперт: Переход на водородную энергетику требует политических инициатив
Эксперт: Переход на водородную энергетику требует политических инициатив
15 апреля 2024 г. 15:03
Германия в этом году отказала в убежище 279 гражданам Азербайджана
Германия в этом году отказала в убежище 279 гражданам Азербайджана
10 апреля 2024 г. 12:48
Британский эксперт: Изменение климата - это затрагивающая всех и каждого глобальная проблема
Британский эксперт: Изменение климата - это затрагивающая всех и каждого глобальная проблема
9 апреля 2024 г. 14:32
Азеркосмос: Страховая выплата за спутник Azersky получена в полном объеме
"Азеркосмос": Страховая выплата за спутник Azersky получена в полном объеме
8 апреля 2024 г. 15:56
Гошгар Тахмазли: В Азербайджане будут созданы свободные от зоонозных заболеваний зоны
Гошгар Тахмазли: В Азербайджане будут созданы свободные от зоонозных заболеваний зоны
6 апреля 2024 г. 17:29
SOCAR создаст систему SCADA для экспорта газа
SOCAR создаст систему SCADA для экспорта газа
6 апреля 2024 г. 12:59
Драган Комич: Мобилизация финансовых ресурсов и сохранение экосистем - ключевые вопросы для COP29
Драган Комич: Мобилизация финансовых ресурсов и сохранение экосистем - ключевые вопросы для COP29
5 апреля 2024 г. 13:36
Министр: Для многих европейских стран доступ к азербайджанскому газу – критическая необходимость
ФотоМинистр: Для многих европейских стран доступ к азербайджанскому газу – критическая необходимость
4 апреля 2024 г. 10:15
Новая Каледония: Конституционная реформа усиливает напряженность между Нумеей и Парижем
Новая Каледония: Конституционная реформа усиливает напряженность между Нумеей и Парижем
3 апреля 2024 г. 11:52
Стефан Антич: Диалог с соседями и региональное сотрудничество принесет Армении больше дивидендов
Стефан Антич: Диалог с соседями и региональное сотрудничество принесет Армении больше дивидендов
29 марта 2024 г. 17:22

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi