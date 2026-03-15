Гринспан: Мир стоит на пороге глобального кризиса

Мир стоит на пороге глобального кризиса, и сейчас для ООН самое время действовать.

Как сообщает Report, об этом генеральный секретарь Конференции ООН по торговле и развитию Ребека Гринспан заявила на открытии сессии на тему "Реагирование на глобальную турбулентность" в рамках XIII Глобального Бакинского форума.

"Я действительно считаю, что для ООН это критический момент для действий. Мы стоим на пороге глобального кризиса, который снова сильнее всего ударит по наиболее уязвимым странам. Они пострадают не только из-за энергетических проблем, но и из-за роста цен на удобрения и продовольствие. Проблемы с поставками удобрений может привести к серьезному продовольственному кризису в будущем", - заявила она.

По ее словам, за восемь десятилетий ООН и государства, которым она служит, достигли огромного прогресса на пути к устойчивому миру: "Миллиарды людей были выведены из бедности, оказывалась экстренная гуманитарная помощь, защищались хрупкие режимы прекращения огня, создавались взаимовыгодные форматы сотрудничества".