    Rebekа Qrinspan: Dünya qlobal böhranın astanasındadır

    Digər ölkələr
    • 15 mart, 2026
    • 12:09
    Dünya qlobal böhranın astanasındadır və indi BMT üçün hərəkətə keçmək vaxtıdır.

    "Report"un məlumatına görə, bunu BMT-nin Ticarət və İnkişaf Konfransının baş katibi Rebekа Qrinspan XIII Qlobal Bakı Forumu çərçivəsində "Qlobal turbulentliyə reaksiya" mövzusunda sessiyanın açılışında bildirib.

    "Hesab edirəm ki, BMT-nin hərəkət etməsi üçün kritik məqamdır. Biz qlobal böhranın astanasındayıq və bu böhran yenə ən həssas ölkələrə zərbə vuracaq. Onlar yalnız enerji problemləri ucbatından deyil, həm də gübrə və ərzaq qiymətlərinin artması səbəbindən zərər çəkəcəklər. Gübrə tədarükü ilə bağlı problemlər gələcəkdə ciddi ərzaq böhranına gətirib çıxara bilər", - R.Qrinspan qeyd edib.

    Onun sözlərinə görə, 80 il ərzində BMT və onun xidmət etdiyi dövlətlər davamlı sülh yolunda böyük irəliləyiş əldə ediblər: "Milyardlarla insan yoxsulluqdan çıxarılıb, təcili humanitar yardım göstərilib, kövrək atəşkəs rejimləri qorunub, qarşılıqlı faydalı əməkdaşlıq formatları yaradılıb".

    Rebeka Qrinspan Qlobal Bakı Forumu Birləşmiş Millətlər Təşkilatı (BMT)
    Гринспан: Мир стоит на пороге глобального кризиса
    Grynspan: World is on brink of global crisis

    Son xəbərlər

    12:46

    Lənkəranda yaşayış evlərini talayan şəxs saxlanılıb

    Hadisə
    12:42

    "Formula 1" üzrə Çin Qran-prisinin qalibi müəyyənləşib

    Formula 1
    12:39

    Fərid Sadıxlı: "Dünya çempionatında qızıl medal qazanacağıma inanıram"

    Fərdi
    12:36

    İran müharibənin dayandırılması üçün şərtlərini açıqlayıb

    Region
    12:28

    Bloomberg: BƏƏ-dəki Füceyra limanı fəaliyyətini bərpa edib

    Digər ölkələr
    12:21

    Sabah güclü külək əsəcək, yağış yağacaq

    Ekologiya
    12:19

    Regionlara qar və yağış yağır - FAKTİKİ HAVA

    Ekologiya
    12:09

    Rebekа Qrinspan: Dünya qlobal böhranın astanasındadır

    Digər ölkələr
    12:07

    KİV: Müctəba Xamenei yaralı vəziyyətdə Rusiyaya aparılıb

    Region
    Bütün Xəbər Lenti