İlham Əliyev ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı WUF13 İlham Əliyevin Gürcüstana səfəri
    İlham Əliyev ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı WUF13 İlham Əliyevin Gürcüstana səfəri

    • 05 aprel, 2026
    • 23:17
    Pakistanda daşqınlar nəticəsində ölənlərin sayı 45-ə çatıb

    Martın 25-də başlayan leysan yağışları və buna bağlı hadisələr nəticəsində Pakistanın şimal-qərbindəki Xayber-Paxtunxva əyalətində azı 45 nəfər ölüb, 105 nəfər isə müxtəlif dərəcəli xəsarətlər alıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə yerli hakimiyyət nümayəndələrinə istinadən "Geo" telekanalı məlumat yayıb.

    Əyalətin Fövqəladə Hallar İdarəsinin məlumatına görə, region sakinlərinin həlak olmasının və xəsarət almasının əsas səbəbi güclü su axınlarının təməlini yuduğu binaların çökməsi olub.

    Ümumilikdə 442 yaşayış evinə ziyan dəyib, onlardan 60-ı təbii fəlakət nəticəsində tamamilə dağılıb.

    Qurum nümayəndələri aprelin 6-dan 9-dək növbəti intensiv yağıntı dalğasının proqnozlaşdırıldığı barədə xəbərdarlıqla çıxış ediblər. Əhaliyə ciddi zərurət olmadan təbii fəlakətlərə qarşı ən həssas ərazilərə səfərdən çəkinmək qəti şəkildə tövsiyə edilib.

    İntensiv yağışlar Pakistan
    Число жертв наводнений на северо-западе Пакистана достигло 45

