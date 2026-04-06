    • 06 aprel, 2026
    • 20:04
    Formula 1 komandalarının ən yüksək maaş alan menecerlərinin siyahısı açıqlanıb

    "Formula 1" komandalarının ən çox maaş alan menecerlərinin siyahısı açıqlanıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə məlumat "BusinessBookGP" platformasında dərc olunub.

    Siyahıya Adrian Nyui rəhbərlik edir. "Aston Martin" komandasının texniki rəhbəri və baş direktoru olan mütəxəssisin illik qazancı 37 milyon avro təşkil edir.

    İlk "üçlüy"ə həmçinin "McLaren"in icraçı direktoru Zak Braun və "Mercedes" komandasının rəhbəri Toto Volf daxil olub.

    Ən çox qazanan "Formula 1" komandalarının menecerlərinin siyahısı belədir:

    1. Adrian Nyui (Aston Martin) - 37 milyon avro

    2. Zak Braun (McLaren) - 12 milyon avro

    3. Toto Volf (Mercedes) - 8 milyon avro

    4. Frederik Vassyör (Ferrari) - 8 milyon avro

    5. Mattia Binotto (Audi) - 8 milyon avro

    6. Ceyms Voulz (Williams) - 7,5 milyon avro

    7. Loran Mekies (Red Bull) - 7 milyon avro

    8. Andrea Stella (McLaren) - 6 milyon avro

    9. Alan Permeyn (Racing Bulls) - 5 milyon avro

    10. Flavio Briatore (Alpine) - 2,5 milyon avro

    11. Ayao Komatsu (Haas) – 2 milyon avro

    12. Qrehem Loudon (Cadillac) – 2 milyon avro

    13. Stiv Nielsen (Alpine) – 0.8 milyon avro

    21:48

    İsrail İranın ən böyük neft-kimya komplekslərindən birinə zərbə endirdiyini təsdiqləyib

    Digər ölkələr
    21:44

    "Naxçıvan" Azərbaycan Basketbol Liqasında pley-offa vəsiqə qazanıb

    Komanda
    21:36

    Qurban Qurbanov: "Komandada düzgün xarakter olmasa, nəticələr də olmaz"

    Futbol
    21:36

    İsraildə İranın zərbələri nəticəsində 7 mindən çox insan yaralanıb

    Digər ölkələr
    21:20

    Ruslan Nəsibov: Azərbaycan ədliyyə sahəsində Efiopiya ilə əməkdaşlığa hazırdır

    Xarici siyasət
    21:03

    Prezidentin sosial şəbəkə hesablarında Gürcüstana dövlət səfəri ilə bağlı paylaşım olunub

    Xarici siyasət
    20:55

    Bəqai: ABŞ-nin analoji infrastrukturuna cavab zərbəsi endiriləcək

    Digər ölkələr
    20:48

    Premyer Liqa: "Qarabağ" "Karvan-Yevlax"ı böyük hesabla məğlub edib

    Futbol
    20:48

    Ərdoğan: 38 gündür davam edən müharibə bütün bölgəyə təsir göstərir

    Region
    Bütün Xəbər Lenti