    Число жертв наводнений на северо-западе Пакистана достигло 45

    • 05 апреля, 2026
    Не менее 45 человек погибли и 105 получили травмы различной тяжести в северо-западной провинции Хайбер-Пахтунхва в Пакистане вследствие проливных дождей и связанных с ними происшествий, начавшихся 25 марта.

    Как передает Report, об этом сообщил телеканал Geo со ссылкой на представителей местных властей.

    Согласно сведениям провинциального управления по чрезвычайным ситуациям, основной причиной гибели и травмирования жителей региона стало обрушение зданий, подмытых мощными водяными потоками.

    Всего пострадали 442 жилых дома, 60 из которых оказались полностью уничтожены стихией.

    Представители ведомства выступили с предупреждением о том, что в период с 6 по 9 апреля прогнозируется очередная волна интенсивных осадков. Населению настоятельно рекомендовано воздержаться от поездок в районы, наиболее уязвимые перед стихийными бедствиями, без острой необходимости.

    Проливные дожди Пакистан
    Pakistanda daşqınlar nəticəsində ölənlərin sayı 45-ə çatıb

    Последние новости

    19:29

    Трамп: Я забрал бы иранскую нефть и мы бы заработали кучу денег

    Другие
    19:29

    Трамп: Нынешние иранские лидеры более разумны

    Другие страны
    19:13

    Трамп: Иран сейчас слабее, чем месяцем ранее

    Другие страны
    19:11
    Фото

    В Тбилиси дан ланч в честь первой леди Мехрибан Алиевой

    Внешняя политика
    19:08
    Фото

    В Тбилиси дан ланч в честь президента Азербайджана

    Внешняя политика
    19:05
    Фото

    Султан Рзаев: Тюркологический съезд в Баку 1926 года стал важным шагом к единению тюркского мира

    Внешняя политика
    18:57

    Число погибших при пожаре на заводе "Нижнекамскнефтехим" возросло до 11

    В регионе
    18:52

    Иран отказался от перемирия с США и требует окончательного завершения войны

    Другие страны
    18:46

    В Азербайджане обновлена единая классификация бюджета

    Милли Меджлис
