    Futzal üzrə Azərbaycan millisi təlim-məşq toplanışına başlayıb

    Futbol
    05 aprel, 2026
    22:01
    Futzal üzrə Azərbaycan millisi təlim-məşq toplanışına başlayıb

    Azərbaycan millisi bu gün təlim-məşq toplanışına başlayıb.

    Azərbaycan Futzal Federasiyasından "Report"a verilən məlumata görə, yığma üzvləri səhər və axşam olmaqla, günü iki məşqlə başa vurublar.

    Komanda aprelin 7-dək hazırlığı Bakıda davam etdirəcək. Heyətə dəvət olunan futzalçılardan Ülvi Əliyevin yüngül zədəsi var. Bu gün fərdi məşq edən futzalçı sabahdan kollektiv çalışmalara qoşulacaq.

    Qeyd edək ki, millimiz aprelin 8-də Tbilisiyə səfər edəcək, ertəsi gün və ayın 11-də Gürcüstan yığması ilə iki oyun keçirəcək.

    Azərbaycan Futzal Federasiyası Futzal üzrə Azərbaycan millisi Təlim-məşq toplanışı

