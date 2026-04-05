Futzal üzrə Azərbaycan millisi təlim-məşq toplanışına başlayıb
Futbol
- 05 aprel, 2026
- 22:01
Azərbaycan millisi bu gün təlim-məşq toplanışına başlayıb.
Azərbaycan Futzal Federasiyasından "Report"a verilən məlumata görə, yığma üzvləri səhər və axşam olmaqla, günü iki məşqlə başa vurublar.
Komanda aprelin 7-dək hazırlığı Bakıda davam etdirəcək. Heyətə dəvət olunan futzalçılardan Ülvi Əliyevin yüngül zədəsi var. Bu gün fərdi məşq edən futzalçı sabahdan kollektiv çalışmalara qoşulacaq.
Qeyd edək ki, millimiz aprelin 8-də Tbilisiyə səfər edəcək, ertəsi gün və ayın 11-də Gürcüstan yığması ilə iki oyun keçirəcək.
Son xəbərlər
