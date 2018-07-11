Баку. 11 июля. REPORT.AZ/ Греция высылает двух российских дипломатов и запрещает еще двум дипломатам въезд в страну "за противоправные действия против национальной безопасности". Как передает Report, об этом пишет греческая газета "Катимерини".

Со ссылкой на высокопоставленные дипломатические источники издание отмечает, что меры, принятые Афинами, "являются ответом на незаконные действия на греческой территории, которые представляют собой вмешательство во внутренние дела Греции".

"Среди обвинений Афин в адрес дипломатов — попытки сбора и распространения информации, а также подкуп государственных чиновников", — говорится в статье.