Греция приостановила выдачу виз гражданам России

Визовый центр Греции в России временно перестал принимать у россиян документы на визы. Как передает Report со ссылкой на Униан, об этом сообщили в Ассоциации туроператоров России, передает lenta.ru.

Визовый центр Греции в России временно перестал принимать у россиян документы на визы. Как передает Report со ссылкой на Униан, об этом сообщили в Ассоциации туроператоров России.

Как отмечают российские туроператоры, в самом визовом центре ссылаются на технические причины, связанные с обновлением системы. При этом не уточняется, когда Греция планирует возобновить прием документов у граждан России.

Кроме того сообщается, что с 27 июня 2022 года консульства Греции в Москве, Новороссийске и Санкт-Петербурге приостанавливают свою работу. Визовые центры продолжат оказывать консультационные услуги, а также выдавать паспорта туристам. Заявителям, у которых есть актуальная запись на даты после 27 июня, предлагают перенести ее на более поздний срок.