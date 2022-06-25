О нас

Греция приостановила выдачу виз гражданам России

Греция приостановила выдачу виз гражданам России Визовый центр Греции в России временно перестал принимать у россиян документы на визы. Как передает Report со ссылкой на Униан, об этом сообщили в Ассоциации туроператоров России, передает lenta.ru.
Другие страны
25 июня 2022 г. 12:25
Греция приостановила выдачу виз гражданам России

Визовый центр Греции в России временно перестал принимать у россиян документы на визы. Как передает Report со ссылкой на Униан, об этом сообщили в Ассоциации туроператоров России.

Как отмечают российские туроператоры, в самом визовом центре ссылаются на технические причины, связанные с обновлением системы. При этом не уточняется, когда Греция планирует возобновить прием документов у граждан России.

Кроме того сообщается, что с 27 июня 2022 года консульства Греции в Москве, Новороссийске и Санкт-Петербурге приостанавливают свою работу. Визовые центры продолжат оказывать консультационные услуги, а также выдавать паспорта туристам. Заявителям, у которых есть актуальная запись на даты после 27 июня, предлагают перенести ее на более поздний срок.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на азербайджанском языке Yunanıstan Rusiya vətəndaşlarına viza verilməsini dayandırıb

Самое важное

Завтра на некоторых улицах Баку ограничат движение транспорта - СПИСОК
Завтра на некоторых улицах Баку ограничат движение транспорта - СПИСОК
25 июня 2022 г. 12:05
Посол Азербайджана встретился с президентом США
ФотоПосол Азербайджана встретился с президентом США
25 июня 2022 г. 02:16
Мехрибан Алиева поздравила призеров чемпионатов Европы и мира
Мехрибан Алиева поздравила призеров чемпионатов Европы и мира
24 июня 2022 г. 18:48
Джо Байден продлил приостановку действия 907 поправки
Джо Байден продлил приостановку действия 907 поправки
24 июня 2022 г. 14:36
ВС Армении обстреляли позиции Азербайджанской армии на Лачынском направлении
ВС Армении обстреляли позиции Азербайджанской армии на Лачынском направлении
24 июня 2022 г. 14:11
Байрамов: Подписано соглашение об информационной безопасности между Азербайджаном и Россией
Байрамов: Подписано соглашение об информационной безопасности между Азербайджаном и Россией
24 июня 2022 г. 13:20
Байрамов: Отношения между Азербайджаном и РФ являются примером взаимовыгодного сотрудничества
Байрамов: Отношения между Азербайджаном и РФ являются примером взаимовыгодного сотрудничества
24 июня 2022 г. 13:15
YAŞAT: В Турции получили лечение 176 ветеранов и членов семей шехидов
YAŞAT: В Турции получили лечение 176 ветеранов и членов семей шехидов
24 июня 2022 г. 12:08
В Турции признали законным выдвижение Эрдогана кандидатом в президенты в третий раз
В Турции признали законным выдвижение Эрдогана кандидатом в президенты в третий раз
23 июня 2022 г. 23:00
Лавров: Есть определенный прогресс в деятельности трехсторонней рабочей группы по открытию коммуникаций
Лавров: Есть определенный прогресс в деятельности трехсторонней рабочей группы по открытию коммуникаций
23 июня 2022 г. 21:00

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi