Гражданин Южной Африки задержан за попытку проникнуть на базу США в Японии

Американская военная полиция задержала гражданина Южной Африки за попытку нелегально проникнуть со стороны моря на базу морской пехоты США Кэмп-Шваб на северо-востоке японского острова Окинава.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, о задержании 24-летнего Джонатана Эдвардса сообщает информационное агентство Кyodo.

Затем его передали японским властям, которые выясняют мотивы нарушителя. На допросе Эдвардс сообщил, что преподает английский язык в одном из городов главного японского острова Хонсю. О причинах его попытки тайного проникновения на военный объект полиция пока сведений не привела.

На Окинаве сосредоточено более 70% площади американских военных объектов в Японии, а также дивизия морской пехоты США из состава сил быстрого развертывания.