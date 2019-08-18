Танкер с иранской нефтью Grace 1 может покинуть Гибралтар в воскресенье вечером.

Как передаёт Report, об этом сообщил на своей странице в Twitter посол Ирана в Лондоне Хамид Баидинежад.

Власти британского Гибралтара 4 июля заподозрили иранский танкер Grace 1 в нарушении санкций ЕС против Сирии. В рамках расследования дела полиция задержала капитана, старшего помощника танкера и еще двух членов экипажа.

В субботу суд США выдал ордер на задержание танкера Grace 1, который ранее отпустили власти Гибралтара.