Государства ЕС выступили за сохранение Шенгенского пространства

Баку. 5 декабря. REPORT.AZ/ Целостность Шенгенского пространства была важным пунктом повестки дня Совета ЕС по юстиции и внутренним делам, заявил после заседания совета в Брюсселе министр иностранных дел и по вопросам миграции и убежища председательствующего в Евросоюзе Люксембурга Жан Ассельборн.

"Как вы знаете, некоторые государства-члены временно ввели контроль на внутренних границах по причине массового притока мигрантов в Европейский союз", - сказал Ассельборн на пресс-конференции в пятницу вечером, информирует Report со ссылкой на "Интерфакс".

"Сегодня все государства-члены выразили свою приверженность этому пространству", - заверил он, уточнив, что Шенген будет функционировать только при соблюдении правил. По его словам, Совет ЕС согласился по многим позициям.

"Прежде всего, есть согласие о необходимости усиления координации при намерении принятия национального решения о временном введении контроля на внутренних границах. Такое национальное решение имеет прямое влияние на соседние государства-члены, которые иногда испытывают на себе последствия. Вот почему координация, предварительное информирование являются приоритетными", - подчеркнул глава МИД Люксембурга.

Кроме того, он отметил необходимость устранения недостатков контроля на внешних границах Шенгенского пространства.

Ассельборн сообщил, что министры ЕС обсуждали также ограничения по времени введения контроля на внутренних границах. Он напомнил, что "такой контроль должен быть ограничен сроком в 6 месяцев". В марте 2016 года истекут шестимесячные сроки первых государств, установивших такой контроль, в частности, Германии и Австрии.

"Министры согласились, что при наличии серьезных проблем, которые ставят под угрозу функционирование Шенгенского пространства, если они будут установлены на основании объективных фактов, надо будет принимать общее европейское рамочное правило, чтобы продолжать контроль на некоторых участках свыше 6 месяцев", - сказал Ассельборн.

Реагируя на появившиеся в СМИ мнения о возможности исключения из Шенгена какой-то страны, министр объяснил: "Юридически невозможно исключить государство из Шенгенской зоны. Шенгенские правила предусматривают поэтапные меры, чтобы решать проблемы, что может в качестве последнего решения привести к восстановлению контроля на некоторых участках внутренней границы".

Принимавший участие в пресс-конференции член Еврокомиссии по внутренним делам Димитрис Аврамопулос в свою очередь заявил: "Несмотря на миграционный кризис, Шенген не представляет проблемы, а совсем наоборот. Мы должны использовать инструменты Шенгена, чтобы он мог нам помочь решать проблемы. И это возможно, только если мы корректно реализуем существующие правила и усилим контроль на внешних границах".

При этом он также отметил важность взаимного доверия, обмена информацией и разведданными между государствами-членами.

"Нужно сделать акцент на усилении Шенгена, не надо его разваливать", - подчеркнул Аврамопулос.

Он добавил, что в Еврокомиссии размышляют над изменениями в пограничном Шенгенском кодексе, чтобы обеспечить систематический контроль на внешних границах.