Госсекретарь США прибыл в Израиль
Другие страны
- 14 сентября, 2025
- 11:07
Государственный секретарь США Марко Рубио прибыл в Израиль.
Как передает Report, об этом сообщает агентство Agence France-Presse (AFP).
"Рубио прибыл в Израиль в воскресенье", - говорится в сообщении.
