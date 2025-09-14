Ильхам Алиев Чарли Кирк Польша Великое возвращение Катар Ассамблея Страхового союза Тюркского мира
    Ильхам Алиев Чарли Кирк Польша Великое возвращение Катар Ассамблея Страхового союза Тюркского мира

    Госсекретарь США прибыл в Израиль

    Другие страны
    • 14 сентября, 2025
    • 11:07
    Госсекретарь США прибыл в Израиль

    Государственный секретарь США Марко Рубио прибыл в Израиль.

    Как передает Report, об этом сообщает агентство Agence France-Presse (AFP).

    "Рубио прибыл в Израиль в воскресенье", - говорится в сообщении.

    Израиль США Марко Рубио
    ABŞ dövlət katibi İsrailə gedib

    Последние новости

    11:54

    Страховщики тюркских государств подписали в Шуше совместный документ

    Финансы
    11:53

    Доля внутренней торговли между тюркскими государствами выросла до 7 %

    Бизнес
    11:44

    В Азербайджане наблюдается ливень, в горных районах выпал снег - ФАКТИЧЕСКАЯ ПОГОДА

    Экология
    11:43

    Алияр Мамедъяров: В азербайджанском страховом секторе определены новые приоритеты

    Финансы
    11:34

    ЦБА: COP29 открыл новые возможности для страховых рынков

    Финансы
    11:29

    Азербайджан экстрадировал в Турцию разыскиваемого по "красному бюллетеню" преступника

    Внешняя политика
    11:23

    В Непале число погибших в массовых беспорядках превысило 70 человек

    Другие страны
    11:23

    В Бинагадинском районе Баку произошел пожар в двухэтажном объекте

    Происшествия
    11:19

    Газиантеп и Баку станут городами-побратимами

    Внешняя политика
    Лента новостей