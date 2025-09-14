ABŞ dövlət katibi İsrailə gedib
Digər ölkələr
- 14 sentyabr, 2025
- 11:50
ABŞ dövlət katibi Marko Rubio İsrailə səfər edib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə "Frans Press" (AFP) agentliyi məlumat yayıb.
"Rubio İsrailə bazar günü gəlib", - məlumatda bildirilir.
