ABŞ dövlət katibi İsrailə gedib

    • 14 sentyabr, 2025
    • 11:50
    ABŞ dövlət katibi Marko Rubio İsrailə səfər edib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə "Frans Press" (AFP) agentliyi məlumat yayıb.

    "Rubio İsrailə bazar günü gəlib", - məlumatda bildirilir. 

    Госсекретарь США прибыл в Израиль

