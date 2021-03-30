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Госсекретарь США: Китай должен следовать международным правилам

Госсекретарь США: Китай должен следовать международным правилам Соединенные Штаты не стремятся сдерживать Китай, однако хотят добиться от государства соблюдения международных правил и обязательств
Другие страны
30 марта 2021 г. 00:35
Госсекретарь США: Китай должен следовать международным правилам
Энтони Блинкен

Соединенные Штаты не стремятся сдерживать Китай, однако хотят добиться от государства соблюдения международных правил и обязательств.

Как передает Report, об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен во время брифинга в видеоформате, организованном пресс-центром для иностранных журналистов в Нью-Йорке.

"Дело состоит не в том, чтобы сдерживать Китай или не давать ему развиваться, а в поддержании мировой правовой системы Когда кто-нибудь бросает вызов этой системе, неважно Китай ли этой или любая другая страна - у всех нас есть причина выступить против этого. Так что вся суть состоит в защите, укреплении и сохранении мирового правопорядка", - сказал Блинкен, приведя в качестве примера область прав человека.

Помимо этого, глава Госдепартамента отметил, что США и союзники пытаются проводить консолидированную политику, чтобы не дать Китаю разделить Соединенные Штаты и их партнеров. "Мы также видим необходимость проходить через эти вызовы. И это означает работу с нашими союзниками, чтобы закрыть промежуточные сценарии, где Китай пытается нас разъединить", - заявил глава Госдепартамента, подчеркнув важность своих недавних рабочих поездок в ряд стран Азии и Европы.

Ранее Канада, США, Великобритания и ЕС ввели санкции в связи с ситуацией в Синьцзян-Уйгурском автономном районе (СУАР) КНР в отношении ряда китайских чиновников. Китай на них отреагировал зеркальными санкциями.

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