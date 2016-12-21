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    Госдепартамент отверг версию о причастности США к убийству российского посла в Турции

    Кирби: Эти обвинения абсолютно лживы и не имеют ничего общего с правдой

    Баку. 21 декабря. REPORT.AZ/ США не имеют отношения к убийству российского посла в Турции Андрея Карлова.

    Как передает Report, об этом заявил официальный представитель Госдепартамента США Джон Кирби на регулярном брифинге.

    «Госсекретарь в ходе беседы с министром иностранных дел (Турции. - Report) выразил озабоченность в связи с риторикой, которая звучит в Турции, относительно американского участия или помощи в этом отвратительном убийстве, из-за присутствия Гюлена здесь, в США…Эти обвинения абсолютно лживы и не имеют ничего общего с правдой», — отметил Кирби.

    Кирби подчеркнул, что до окончания официального расследования не стоит спекулировать насчет мотивов убийства российского посла.

    19 декабря на российского посла в Анкаре Андрея Карлова было совершено вооруженное нападение. Оно произошло в ходе выступления посла на открытии фотовыставки «Россия глазами путешественника: от Калининграда до Камчатки». В результате атаки Карлов погиб.

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