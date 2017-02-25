Госдеп США возобновит брифинги для журналистов после 6 марта

Баку. 25 февраля. REPORT.AZ/ Госдепартамент США возобновит проведение регулярных брифингов для журналистов на неделе после 6 марта.

Как передает Report, об этом сообщил в пятницу и.о. главы пресс-службы ведомства Марк Тонер.

"Госдепартамент будет проводить брифинги для журналистов на неделе, начинающейся 6 марта. При этом мы продолжаем отвечать на запросы прессы по поводу срочных новостей на ежедневной основе", — сказал он.

Тонер не уточнил, будут ли брифинги ежедневными, как и прежде, и планируется ли их трансляция, передает агентство Рейтер.

Также он не уточнил, кто именно будет вести брифинги.

При прежней администрации президента Барака Обамы регулярные брифинги в госдепартаменте проводились на ежедневной основе. Они прекратились после того, как к власти пришла нынешняя администрация Дональда Трампа.