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Госдеп: США будут усиливать давление на Тегеран для ограничения экспорта иранской нефти

Госдеп: США будут усиливать давление на Тегеран для ограничения экспорта иранской нефти США намерены усиливать оказываемое на Тегеран давление с тем, чтобы препятствовать экспорту иранской нефти.
Другие страны
23 мая 2024 г. 02:28
Госдеп: США будут усиливать давление на Тегеран для ограничения экспорта иранской нефти

США намерены усиливать оказываемое на Тегеран давление с тем, чтобы препятствовать экспорту иранской нефти.

Как передает Report, об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен на слушаниях в комитете по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США.

"Мы изо дня в день работаем над, чтобы нарушить его экспорт нефти. Ранее я упомянул, что мы ввели санкции в отношении более 200 компаний и физических лиц, мы заблокировали более 50 судов и продолжаем выявлять другие танкеры", - заявил Блинкен, подчеркнув, что США намерены принимать меры по лишению регистрации якобы задействованных в экспорте иранской нефти танкеров. По его словам, США "не отменили действие ни одного ограничения в отношении Ирана и намерены продолжать препятствовать экспорту нефти и нефтепродуктов".

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