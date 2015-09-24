Госдеп: присутствие российских военных усложняет ситуацию в Сирии

Баку. 24 сентября. REPORT.AZ/ Присутствие российских военных усложняет ситуацию в Сирии, считает официальный представитель госдепартамента США Джон Кирби.

«Report»со ссылкой на РИА «Новости» сообщает, что ранее официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что в Сирии находятся российские военные специалисты, которые помогают сирийцам осваивать поступающую военную технику РФ.

"Вся ситуация в Сирии сложная и, очевидно, присутствие там дополнительных вооруженных сил русских делает ее еще более сложной, в этом нет сомнения", — сказал Кирби.

Он вновь отметил, что США "открыты к тому, чтобы вести тактические и практические обсуждения с Россией для разрешения конфликта (в Сирии)".

Ситуация в Сирии наряду с украинским конфликтом, по оценкам госдепа, станет центральной темой на переговорах госсекретаря Джона Керри и главы российского МИД Сергея Лаврова в Нью-Йорке в воскресенье 27 сентября.