Госдеп: Площадь палестинских территорий в Газе не должна сократиться

Соединенные Штаты считают, что в результате ближневосточного конфликта площадь палестинских территорий в секторе Газа не должна сократиться.

Соединенные Штаты считают, что в результате ближневосточного конфликта площадь палестинских территорий в секторе Газа не должна сократиться.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил на брифинге руководитель пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллер.

"Итак, я скажу про один из принципов, который, как вы слышали, госсекретарь [США Энтони Блинкен] достаточно четко изложил во время своего выступления в Токио три недели назад. Он заключается в том, что не должно быть сокращения площади сектора Газа", - отметил дипломат, отвечая на вопрос о том, поддерживают ли США создание буферных зон между Израилем и сектором Газа.