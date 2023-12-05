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Госдеп: Площадь палестинских территорий в Газе не должна сократиться

Госдеп: Площадь палестинских территорий в Газе не должна сократиться Соединенные Штаты считают, что в результате ближневосточного конфликта площадь палестинских территорий в секторе Газа не должна сократиться.
Другие страны
5 декабря 2023 г. 00:56
Госдеп: Площадь палестинских территорий в Газе не должна сократиться

Соединенные Штаты считают, что в результате ближневосточного конфликта площадь палестинских территорий в секторе Газа не должна сократиться.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил на брифинге руководитель пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллер.

"Итак, я скажу про один из принципов, который, как вы слышали, госсекретарь [США Энтони Блинкен] достаточно четко изложил во время своего выступления в Токио три недели назад. Он заключается в том, что не должно быть сокращения площади сектора Газа", - отметил дипломат, отвечая на вопрос о том, поддерживают ли США создание буферных зон между Израилем и сектором Газа.

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