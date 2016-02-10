Госдеп: Операции РФ близ Алеппо негативно влияют на борьбу с ИГ

Баку. 10 февраля. REPORT.AZ/ Ракетно-бомбовые удары, наносимые близ сирийского города Алеппо воздушно-космическими силами (ВКС) России, негативно сказываются на борьбе с террористической группировкой "Исламское государство".

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, с таким утверждением в среду выступил спецпредставитель США по взаимодействию с другими странами в рамках их военной операции против группировки ИГ в Ираке и Сирии Бретт Макгурк.

"Россия занимается тем, что напрямую содействует ИГ", - считает Макгурк, работающий в структуре Госдепартамента США.

По его мнению, действия ВКС России в провинции Алеппо "причиняют ущерб борьбе с ИГ", поскольку "нацелены в основном на оппозицию".