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    Госдеп: Операции РФ близ Алеппо негативно влияют на борьбу с ИГ

    Россия занимается тем, что напрямую содействует ИГ

    Баку. 10 февраля. REPORT.AZ/ Ракетно-бомбовые удары, наносимые близ сирийского города Алеппо воздушно-космическими силами (ВКС) России, негативно сказываются на борьбе с террористической группировкой "Исламское государство".

    Как передает Report со ссылкой на ТАСС, с таким утверждением в среду выступил спецпредставитель США по взаимодействию с другими странами в рамках их военной операции против группировки ИГ в Ираке и Сирии Бретт Макгурк.

    "Россия занимается тем, что напрямую содействует ИГ", - считает Макгурк, работающий в структуре Госдепартамента США. 

    По его мнению, действия ВКС России в провинции Алеппо "причиняют ущерб борьбе с ИГ", поскольку "нацелены в основном на оппозицию".

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