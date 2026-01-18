Гонконг намерен стать мировым центром торговли золотом

Гонконг в ближайшее время подпишет соглашение с Шанхайской золотой биржей - крупнейшей в Китае биржей по торговле драгметаллами - о создании трансграничной клиринговой системы торговли золотом.

Как передает Report, об этом сообщил секретарь (министр) по финансовым вопросам специального административного района КНР Пол Чан (Чэнь Маобо).

По его словам, таким образом Гонконг намерен стать одним из мировых центров торговли золотом.

"На Азиатском финансовом форуме (пройдет в Гонконге с 26 по 27 января - ред.) мы подпишем меморандум о взаимопонимании с Шанхайской золотой биржей, где объявим о последних планах по укреплению построения централизованной системы клиринга золота и подготовке к будущей интеграции с рынком материкового Китая", - написал Пол Чан в своем блоге.

"Мы ускоряем создание централизованной системы клиринга золота как важной финансовой инфраструктуры для повышения надежности и эффективности торговли золотом и его физической поставки в Гонконг, снижения транзакционных издержек и увеличения ликвидности", - добавил чиновник.

Он подчеркнул, что рынок спотовой торговли золотом в Гонконге значительно активизировался. По состоянию на ноябрь прошлого года средний дневной оборот золота 999 пробы на Гонконгской золотой бирже более чем удвоился по сравнению с годом ранее, достигнув 2,9 млрд гонконгских долларов (порядка $370 млн).