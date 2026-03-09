Ильхам Алиев Удар по аэропорту Нахчывана WUF13 Операция США и Израиля против Ирана
    Го Цзякунь: Китай считает недопустимым любые действия против Моджтабы Хаменеи

    Другие страны
    • 09 марта, 2026
    • 11:57
    В Китае заявили, что выступают против любых действий, направленных против нового верховного лидера Ирана Моджтабы Хаменеи.

    Как передает Report, об этом сообщает Times of Israel со ссылкой на заявление официального представителя МИД КНР Го Цзякуня.

    "Китай выступает против вмешательства во внутренние дела других стран под любым предлогом. Суверенитет, безопасности и территориальная целостность Ирана должны быть соблюдены", - заявил Цзякунь.

    Он также отметил, что назначение нового лидера "является решением иранской стороны, принятым в соответствии с конституцией".

    Отметим, что Моджтаба Хаменеи сегодня был назначен новым верховным лидером Ирана. На этом посту он сменил своего отца Али Хаменеи, который был убит 28 февраля в своей резиденции в результате совместной операции США и Израиля.

    Çin XİN rəsmisi: Müctəba Xameneiyə qarşı istənilən addımı qəbuledilməz sayırıq
    Guo Jiakun: China considers any actions against Iran's new supreme leader unacceptable
    Лента новостей