Го Цзякунь: Китай считает недопустимым любые действия против Моджтабы Хаменеи

В Китае заявили, что выступают против любых действий, направленных против нового верховного лидера Ирана Моджтабы Хаменеи.

Как передает Report, об этом сообщает Times of Israel со ссылкой на заявление официального представителя МИД КНР Го Цзякуня.

"Китай выступает против вмешательства во внутренние дела других стран под любым предлогом. Суверенитет, безопасности и территориальная целостность Ирана должны быть соблюдены", - заявил Цзякунь.

Он также отметил, что назначение нового лидера "является решением иранской стороны, принятым в соответствии с конституцией".

Отметим, что Моджтаба Хаменеи сегодня был назначен новым верховным лидером Ирана. На этом посту он сменил своего отца Али Хаменеи, который был убит 28 февраля в своей резиденции в результате совместной операции США и Израиля.