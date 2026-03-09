İlham Əliyev Naxçıvan aeroportuna dron hücumu WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı
    İlham Əliyev Naxçıvan aeroportuna dron hücumu WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı

    Çin XİN rəsmisi: Müctəba Xameneiyə qarşı istənilən addımı qəbuledilməz sayırıq

    Digər ölkələr
    • 09 mart, 2026
    • 12:09
    Çin XİN rəsmisi: Müctəba Xameneiyə qarşı istənilən addımı qəbuledilməz sayırıq

    Çin İranın yeni ali rəhbəri Müctəba Xameneiyə qarşı yönəlmiş istənilən addıma qarşıdır.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə "Times of Israel" Çin Xarici İşlər Nazirliyinin (XİN) rəsmi nümayəndəsi Qo Tszyakunun bəyanatına istinadən məlumat yayıb.

    "Çin hər hansı bəhanə ilə digər ölkələrin daxili işlərinə müdaxilənin əleyhinə çıxış edir. İranın suverenliyi, təhlükəsizliyi və ərazi bütövlüyü qorunmalıdır", - Tszyakun bildirib.

    O həmçinin qeyd edib ki, yeni rəhbərin təyin edilməsi İran tərəfinin konstitusiyaya uyğun olaraq qəbul etdiyi qərardır.

    Xatırladaq ki, Müctəba Xamenei bu gün İranın yeni ali rəhbəri təyin edilib. O, bu vəzifədə ABŞ və İsrailin birgə əməliyyatı nəticəsində fevralın 28-də öz iqamətgahında öldürülən atası Əli Xameneini əvəzləyib.

    Çin İran Müctəba Xamenei Qo Tszyakun
    Го Цзякунь: Китай считает недопустимым любые действия против Моджтабы Хаменеи
    Guo Jiakun: China considers any actions against Iran's new supreme leader unacceptable

    Son xəbərlər

    12:24

    Azərbaycan qəhvə ixracına çəkdiyi xərci 20 %-ə yaxın artırıb

    Biznes
    12:22

    Belçikada sinaqoqun qarşısında partlayış olub

    Digər ölkələr
    12:15

    Sabah Bakıda hava yağmursuz keçəcək

    Ekologiya
    12:09

    Çin XİN rəsmisi: Müctəba Xameneiyə qarşı istənilən addımı qəbuledilməz sayırıq

    Digər ölkələr
    12:05
    Foto

    Böyük Britaniya və Almaniya vətəndaşları İrandan Azərbaycana təxliyə olunub

    Xarici siyasət
    11:58

    AZAL Naxçıvana birbaşa uçuşları bərpa edib

    İnfrastruktur
    11:56

    İranda ABŞ və İsrailin zərbələri nəticəsində 1255 nəfər ölüb, 12 mindən çox insan yaralanıb

    Region
    11:53

    Şahbuzda qarın hündürlüyü 41 sm-ə çatıb - FAKTİKİ HAVA

    Ekologiya
    11:52

    Braziliyada futbol matçında oyunçular arasında kütləvi dava düşüb

    Futbol
    Bütün Xəbər Lenti