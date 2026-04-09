Главы МИД Саудовской Аравии и Ирана обсудили ситуацию на Ближнем Востоке
- 09 апреля, 2026
- 13:00
Главы МИД Саудовской Аравии и Ирана принц Фейсал бин Фархан Аль Сауд и Аббас Арагчи в ходе телефонного разговора обсудили ситуацию на Ближнем Востоке.
Как передает Report, об этом говорится в заявлении МИД Саудовской Аравии в соцсетях.
"Они обсудили последние события в регионе и обсудили пути снижения напряженности с целью восстановления безопасности и стабильности в регионе", - сказано в сообщении.
По данным местных СМИ, это первый официальный контакт между двумя странами с начала эскалации конфликта на Ближнем Востоке.
Последние новости
13:26
Народный писатель Анар: Азербайджан и Узбекистан проводят единую политическую линиюВнешняя политика
13:25
Ненефтяной экспорт Азербайджана вырос почти на 12 %Бизнес
13:20
Фото
В НОК вручили новые олимпийские медали двум спортсменам взамен испорченныхИндивидуальные
13:15
На освобожденных территориях около 800 жителей создали малый бизнес по программе самозанятостиСоциальная защита
13:14
Фото
Али Асадов обсудил с литовской коллегой сотрудничество по Среднему коридоруВнешняя политика
13:10
Пашинян анонсировал о новом визите в Россию в июнеВ регионе
13:07
Врач приговорена к ограничению свободы за смерть пациентки в "Йени Клиника"Происшествия
13:03
Завтра в Баку и на Абшероне осадков не ожидаетсяЭкология
13:02