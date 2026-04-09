Главы МИД Саудовской Аравии и Ирана обсудили ситуацию на Ближнем Востоке

Главы МИД Саудовской Аравии и Ирана принц Фейсал бин Фархан Аль Сауд и Аббас Арагчи в ходе телефонного разговора обсудили ситуацию на Ближнем Востоке.

Как передает Report, об этом говорится в заявлении МИД Саудовской Аравии в соцсетях.

"Они обсудили последние события в регионе и обсудили пути снижения напряженности с целью восстановления безопасности и стабильности в регионе", - сказано в сообщении.

По данным местных СМИ, это первый официальный контакт между двумя странами с начала эскалации конфликта на Ближнем Востоке.