    Ильхам Алиев Операция США и Израиля против Ирана WUF13 Визит Ильхама Алиева в Грузию

    Главы МИД Саудовской Аравии и Ирана обсудили ситуацию на Ближнем Востоке

    • 09 апреля, 2026
    • 13:00
    Главы МИД Саудовской Аравии и Ирана обсудили ситуацию на Ближнем Востоке

    Главы МИД Саудовской Аравии и Ирана принц Фейсал бин Фархан Аль Сауд и Аббас Арагчи в ходе телефонного разговора обсудили ситуацию на Ближнем Востоке.

    Как передает Report, об этом говорится в заявлении МИД Саудовской Аравии в соцсетях.

    "Они обсудили последние события в регионе и обсудили пути снижения напряженности с целью восстановления безопасности и стабильности в регионе", - сказано в сообщении.

    По данным местных СМИ, это первый официальный контакт между двумя странами с начала эскалации конфликта на Ближнем Востоке.

    Эскалация на Ближнем Востоке Операция США и Израиля против Ирана Саудовская Аравия Иран Аббас Арагчи Фейсал бин Фархан Аль Сауд
    Səudiyyə Ərəbistanı və İranın XİN rəhbərləri Yaxın Şərqdəki vəziyyəti müzakirə ediblər
    Saudi and Iranian foreign ministers discuss Middle East situation

