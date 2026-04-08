Главы МИД Пакистана и Марокко обсудили ситуацию на Ближнем Востоке

Состоялся телефонный разговор между заместителем премьер-министра и министром иностранных дел Пакистана Мухаммадом Исхаком Даром и его марокканским коллегой Насером Буритой.

Как сообщает Report, об этом говорится в сообщении, опубликованном на странице Министерства иностранных дел Пакистана в социальной сети X.

Главы внешнеполитических ведомств обменялись мнениями по поводу последних процессов, происходящих на Ближнем Востоке. "Исхак Дар подчеркнул текущий характер последовательных усилий Пакистана, направленных на продвижение диалога и дипломатических контактов в целях укрепления мира и стабильности", - говорится в сообщении.