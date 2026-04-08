Pakistan və Mərakeşin XİN başçıları Yaxın Şərqdəki vəziyyəti müzakirə ediblər
- 08 aprel, 2026
- 01:17
Pakistan Baş nazirinin müavini və xarici işlər naziri Məhəmməd İshaq Dar ilə mərakeşli həmkarı Naser Burita arasında telefon danışığı baş tutub.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Pakistan Xarici İşlər Nazirliyinin (XİN) "X" sosial şəbəkə hesabında məlumat yayılıb.
XİN başçıları Yaxın Şərqdə baş verən son proseslər barədə fikir mübadiləsi aparıblar. "İshaq Dar sülh və sabitliyin möhkəmləndirilməsinə yönəlmiş dialoq və diplomatik əlaqələri təşviq etmək məqsədilə Pakistanın göstərdiyi davamlı səylərin hazırkı vəziyyətini vurğulayıb". – məlumatda bildirilib.
Deputy Prime Minister / Foreign Minister Senator Mohammad Ishaq Dar @MIshaqDar50 held a telephonic conversation tonight with the Foreign Minister of Morocco, Nasser Bourita.— Ministry of Foreign Affairs - Pakistan (@ForeignOfficePk) April 7, 2026
The two leaders exchanged views on the latest developments in the Middle East and the wider region.… pic.twitter.com/llxOEsDqOl