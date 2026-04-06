Ильхам Алиев Операция США и Израиля против Ирана WUF13 Визит Ильхама Алиева в Грузию
    Ильхам Алиев Операция США и Израиля против Ирана WUF13 Визит Ильхама Алиева в Грузию

    Другие страны
    • 06 апреля, 2026
    • 21:41
    Главы МИД Пакистана и Канады подчеркнули важность деэскалации в регионе

    Заместитель премьер-министра - министр иностранных дел Пакистана Мухаммад Исхак Дар провел телефонный разговор с главой МИД Канады Анитой Ананд.

    Как передает Report, об этом говорится в заявлении на странице МИД Пакистана в соцсети Х.

    "Мухаммад Исхак Дар провел сегодня вечером телефонный разговор с Анитой Ананд. Они обменялись мнениями о текущих событиях в регионе и подчеркнули настоятельную необходимость деэскалации", - отмечается в публикации.

    По данным ведомства, Исхак Дар подчеркнул важность диалога и дипломатии для содействия миру и стабильности на Ближнем Востоке.

    "Министр подтвердили свою приверженность развитию пакистано-канадских отношений, подчеркнули важность обменов на высшем уровне и договорились поддерживать тесный контакт", - следует из сообщения.

    Мухаммад Исхак Дар Анита Ананд МИД Пакистана МИД Канады Операция США и Израиля против Ирана Эскалация на Ближнем Востоке
    Pakistan və Kanadanın XİN rəhbərləri regionda gərginliyin azaldılmasının vacibliyini vurğulayıblar

    Последние новости

    21:58

    Зеленский: Украина предлагает РФ энергетическое перемирие

    Другие страны
    21:54

    Трамп пригрозил СМИ тюрьмой за отказ раскрыть источник утечки по Ирану

    Другие страны
    21:41

    Главы МИД Пакистана и Канады подчеркнули важность деэскалации в регионе

    Другие страны
    21:28

    Посол Азербайджана обсудил с главой Верховного суда Эфиопии цифровую трансформацию

    Внешняя политика
    21:20

    Израиль подтвердил удар по одному из крупнейших нефтехимических комплексов Ирана

    Другие страны
    21:04

    На страницах Ильхама Алиева в соцсетях опубликованы кадры его визита в Грузию

    Внешняя политика
    21:01

    Эрдоган: Мы активизируем дипломатические усилия для завершения войны против Ирана

    В регионе
    20:53

    В Израиле свыше 7 тыс. человек пострадали в результате ударов Ирана

    Другие страны
    20:44

    Багаи: Иран ударит по аналогичной инфраструктуре США в ответ на атаки

    Другие страны
    Лента новостей