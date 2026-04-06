Главы МИД Пакистана и Канады подчеркнули важность деэскалации в регионе

Заместитель премьер-министра - министр иностранных дел Пакистана Мухаммад Исхак Дар провел телефонный разговор с главой МИД Канады Анитой Ананд.

Как передает Report, об этом говорится в заявлении на странице МИД Пакистана в соцсети Х.

"Мухаммад Исхак Дар провел сегодня вечером телефонный разговор с Анитой Ананд. Они обменялись мнениями о текущих событиях в регионе и подчеркнули настоятельную необходимость деэскалации", - отмечается в публикации.

По данным ведомства, Исхак Дар подчеркнул важность диалога и дипломатии для содействия миру и стабильности на Ближнем Востоке.

"Министр подтвердили свою приверженность развитию пакистано-канадских отношений, подчеркнули важность обменов на высшем уровне и договорились поддерживать тесный контакт", - следует из сообщения.