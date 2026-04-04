Главы МИД Пакистана и Бахрейна обсудили ситуацию в регионе
- 04 апреля, 2026
- 18:20
Заместитель премьер-министра, министр иностранных дел Пакистана Мухаммад Исхак Дар провел телефонный разговор с главой МИД Бахрейна Абдуллатифом бин Рашидом аль-Заяни.
Как передает Report, об этом сообщило Министерство иностранных дел Пакистана на своей странице в социальной сети X.
В ходе беседы стороны обсудили региональную ситуацию и подчеркнули необходимость срочного снижения напряженности, а также важность диалога и дипломатии.
Министры особо отметили пятипунктную инициативу Пакистана и Китая, направленную на укрепление мира и стабильности на Ближнем Востоке и в регионе Персидского залива.
Глава МИД Бахрейна высоко оценил усилия Пакистана по продвижению диалога в целях обеспечения мира и стабильности в регионе.
Стороны также обменялись мнениями по многосторонним усилиям, в том числе в рамках Совета Безопасности ООН, и договорились поддерживать тесные контакты.