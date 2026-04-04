Pakistan və Bəhreynin XİN rəhbərləri regional vəziyyəti müzakirə ediblər
- 04 aprel, 2026
- 18:17
Pakistan Baş nazirinin müavini və xarici işlər naziri Məhəmməd İshaq Dar Bəhreynin xarici işlər naziri Abdullətif bin Rəşid əl-Zayani ilə telefonla danışıb və regional vəziyyəti müzakirə edib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Pakistanın Xarici İşlər Nazirliyinin (XİN) "X" sosial şəbəkə hesabında məlumat yayılıb.
Söhbət zamanı gərginliyin azaldılmasına təcili ehtiyac olduğu vurğulanıb, dialoq və diplomatiyanın vacibliyi önə çəkilib.
XİN rəhbərləri Yaxın Şərq və Körfəz bölgəsində sülh və sabitliyin təşviqinə yönəlmiş beş bəndlik Pakistan-Çin təşəbbüsünü xüsusi qeyd ediblər.
Bəhreynin xarici işlər naziri Abdullətif bin Rəşid əl-Zayani Pakistanın bölgədə sülh və sabitliyə yönəlmiş dialoq səylərini yüksək qiymətləndirib.
Hər iki tərəf həmçinin çoxtərəfli səylər, o cümlədən BMT Təhlükəsizlik Şurasındakı fəaliyyətlər ətrafında fikir mübadiləsi aparıb və sıx əlaqədə qalmağa razılaşıblar.
Deputy Prime Minister / Foreign Minister Senator Mohammad Ishaq Dar @MIshaqDar50 held a telephone conversation today with the Foreign Minister of Bahrain, Dr. Abdullatif bin Rashid Al Zayani.— Ministry of Foreign Affairs - Pakistan (@ForeignOfficePk) April 4, 2026
The two leaders discussed the latest regional situation.
