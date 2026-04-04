    Pakistan və Bəhreynin XİN rəhbərləri regional vəziyyəti müzakirə ediblər

    • 04 aprel, 2026
    • 18:17
    Pakistan və Bəhreynin XİN rəhbərləri regional vəziyyəti müzakirə ediblər

    Pakistan Baş nazirinin müavini və xarici işlər naziri Məhəmməd İshaq Dar Bəhreynin xarici işlər naziri Abdullətif bin Rəşid əl-Zayani ilə telefonla danışıb və regional vəziyyəti müzakirə edib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Pakistanın Xarici İşlər Nazirliyinin (XİN) "X" sosial şəbəkə hesabında məlumat yayılıb.

    Söhbət zamanı gərginliyin azaldılmasına təcili ehtiyac olduğu vurğulanıb, dialoq və diplomatiyanın vacibliyi önə çəkilib.

    XİN rəhbərləri Yaxın Şərq və Körfəz bölgəsində sülh və sabitliyin təşviqinə yönəlmiş beş bəndlik Pakistan-Çin təşəbbüsünü xüsusi qeyd ediblər.

    Bəhreynin xarici işlər naziri Abdullətif bin Rəşid əl-Zayani Pakistanın bölgədə sülh və sabitliyə yönəlmiş dialoq səylərini yüksək qiymətləndirib.

    Hər iki tərəf həmçinin çoxtərəfli səylər, o cümlədən BMT Təhlükəsizlik Şurasındakı fəaliyyətlər ətrafında fikir mübadiləsi aparıb və sıx əlaqədə qalmağa razılaşıblar.

    Главы МИД Пакистана и Бахрейна обсудили ситуацию в регионе

    Son xəbərlər

    18:55

    İsrail Tehranın üç hava limanına zərbələr endirib

    Digər ölkələr
    18:50

    Maka Boçorişvili: Gürcüstan Azərbaycanla tərəfdaşlığın daha da gücləndirilməsinə ümid edir

    Xarici siyasət
    18:46
    Foto

    Tbilisidə Azərbaycan Prezidentinin şərəfinə lanç verilib

    Xarici siyasət
    18:45
    Foto

    Kənd Təsərrüfatı Nazirliyində YAP ərazi ilk partiya təşkilatına yeni sədr və sədr müavini seçilib

    ASK
    18:40
    Foto

    TÜRKSOY-un Baş Katibi: "1926-cı ildə Bakıda keçirilən Türkoloji Qurultay türk dünyasının birliyi yolunda əhəmiyyətli mərhələ olub"

    Xarici siyasət
    18:40
    Foto

    Tbilisidə Mehriban Əliyevanın şərəfinə lanç verilib

    Xarici siyasət
    18:38
    Foto

    Gəncədə yeniyetmə cüdoçular üçün beynəlxalq təlim-məşq toplanışına start verilib

    Fərdi
    18:27
    Foto

    İrandan Azərbaycana indiyədək 3 322 nəfər təxliyə olunub

    Daxili siyasət
    18:22

    İranda müharibəyə görə dəyən ziyanın hesablanmasına başlanılıb

    Region
    Bütün Xəbər Lenti