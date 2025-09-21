Ильхам Алиев Великое возвращение Формула 1 День государственного суверенитета
    Ильхам Алиев Великое возвращение Формула 1 День государственного суверенитета

    Главы МИД Израиля и Венгрии обсудили ситуацию в секторе Газа

    Другие страны
    • 21 сентября, 2025
    • 12:54
    Главы МИД Израиля и Венгрии обсудили ситуацию в секторе Газа

    Министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар обсудил со своим венгерским коллегой Петером Сийярто ситуацию в секторе Газа и возможность признания движения "Антифа" террористической организацией.

    Как передает Report, об этом сообщила пресс-служба МИД еврейского государства.

    "Поговорил с Сийярто. Я высоко оценил решение Венгрии объявить "Антифа" террористической организацией. Я также проинформировал его о ситуации в секторе Газа", - заявил Саар.

    По его словам, министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии подтвердил, что Будапешт "на фоне попыток навредить Израилю в ЕС продолжит поддерживать Израиль".

    "Мы (Израиль - ред.) это ценим", - добавил Саар.

    Ранее Сийярто направил письмо главе европейской дипломатии Кае Каллас с требованием признать движение "Антифа" террористической организацией по примеру Вашингтона, о чем объявил ранее президент США Дональд Трамп.

    Петер Сийярто Гидеон Саар сектор Газа МИД Венгрии
    İsrail və Macarıstanın XİN rəhbərləri Qəzza zolağındakı vəziyyəti müzakirə ediblər
    Israeli and Hungarian foreign ministers discuss situation in Gaza Strip

    Последние новости

    13:53
    Фото

    Состоялся медиатур в Ханкенди по случаю Дня государственного суверенитета

    Медиа
    13:44

    Хаби Алонсо стал третьим наставником "Реала", одержавшим победу в первых пяти матчах Ла Лиги

    Футбол
    13:32

    Задержаны лица, подозреваемые в совершении краж в Баку

    Происшествия
    13:19

    Азербайджанские кикбоксеры завершили чемпионат Европы с 21 медалью

    Индивидуальные
    13:12

    Глава ЕК: Евросоюз будет исходить из своих интересов в вопросе пошлин

    Другие страны
    12:54

    Главы МИД Израиля и Венгрии обсудили ситуацию в секторе Газа

    Другие страны
    12:53
    Фото

    Определились победители первого дня первенства Азербайджана по гимнастике

    Индивидуальные
    12:42

    В Баку завтра ожидаются дожди, в регионах выпадет снег

    Экология
    12:29

    Пилот "Формулы 2": Гонка в Баку прошла для меня идеально

    Формула 1
    Лента новостей