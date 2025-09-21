Главы МИД Израиля и Венгрии обсудили ситуацию в секторе Газа
- 21 сентября, 2025
- 12:54
Министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар обсудил со своим венгерским коллегой Петером Сийярто ситуацию в секторе Газа и возможность признания движения "Антифа" террористической организацией.
Как передает Report, об этом сообщила пресс-служба МИД еврейского государства.
"Поговорил с Сийярто. Я высоко оценил решение Венгрии объявить "Антифа" террористической организацией. Я также проинформировал его о ситуации в секторе Газа", - заявил Саар.
По его словам, министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии подтвердил, что Будапешт "на фоне попыток навредить Израилю в ЕС продолжит поддерживать Израиль".
"Мы (Израиль - ред.) это ценим", - добавил Саар.
Ранее Сийярто направил письмо главе европейской дипломатии Кае Каллас с требованием признать движение "Антифа" террористической организацией по примеру Вашингтона, о чем объявил ранее президент США Дональд Трамп.