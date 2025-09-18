Трамп объявил движение "Антифа" террористической

Президент США Дональд Трамп объявил о признании американского движения "Антифа" террористической организацией.

Как передает Report, об этом он написал на своей странице в соцсети Truth Social.

Он также призвал провести расследование в отношении спонсоров движения.

"Я рад сообщить нашим многочисленным патриотам США, что я объявляю Антифа - больную, опасную и леворадикальную, крупной террористической организацией. Я также буду настоятельно рекомендовать, чтобы было проведено тщательное расследование в соответствии с высочайшими правовыми стандартами и практиками по отношению к тем, кто их финансирует", - написал он.