    Трамп объявил движение "Антифа" террористической

    Другие страны
    • 18 сентября, 2025
    • 09:58
    Трамп объявил движение Антифа террористической

    Президент США Дональд Трамп объявил о признании американского движения "Антифа" террористической организацией.

    Как передает Report, об этом он написал на своей странице в соцсети Truth Social. 

    Он также призвал провести расследование в отношении спонсоров движения.

    "Я рад сообщить нашим многочисленным патриотам США, что я объявляю Антифа - больную, опасную и леворадикальную, крупной террористической организацией. Я также буду настоятельно рекомендовать, чтобы было проведено тщательное расследование в соответствии с высочайшими правовыми стандартами и практиками по отношению к тем, кто их финансирует", - написал он. 

    Trump declares Antifa domestic terrorist organization

