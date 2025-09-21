İsrail və Macarıstanın XİN rəhbərləri Qəzza zolağındakı vəziyyəti müzakirə ediblər
- 21 sentyabr, 2025
- 13:02
İsrailin xarici işlər naziri Gideon Saar Qəzza sektorundakı vəziyyəti və "Antifa" hərəkatının terror təşkilatı kimi tanınması imkanını macar həmkarı Peter Siyarto ilə müzakirə edib.
"Report"un məlumatına görə, bu barədə İsrail XİN rəhbəri məlumat paylaşıb.
"Siyarto ilə danışdım. Macarıstanın "Antifa"nı terror təşkilatı elan etmək qərarını yüksək qiymətləndirdim. Mən həmçinin onu Qəzza sektorundakı vəziyyət barədə məlumatlandırdım", - Saar bildirib.
Onun sözlərinə görə, Siyarto təsdiqləyib ki, Budapeşt Avropa İttifaqında İsrailə zərər vermək cəhdləri fonunda İsraili dəstəkləməyə davam edəcək.
"Biz bunu qiymətləndiririk", - Saar əlavə edib.
Daha əvvəl Siyarto Avropa diplomatiyasının rəhbəri Kaya Kallasa ABŞ Prezidenti Donald Trampın əvvəllər elan etdiyi kimi, Vaşinqtonun nümunəsində "Antifa" hərəkatını terror təşkilatı kimi tanımaq tələbi ilə məktub göndərib.