Главы МИД Израиля и Грузии обсудили двустороннее сотрудничество
Другие страны
- 17 ноября, 2025
- 19:16
Министр иностранных дел Грузии Мака Бочоришвили встретилась со своим израильским коллегой Гидеоном Сааром.
Как передает Report, об этом сообщают грузинские СМИ со ссылкой на МИД Грузии.
Отмечается, что в ходе встречи министры обсудили вопросы двусторонней повестки. Особое внимание было уделено перспективам углубления торгово-экономического сотрудничества между двумя странами.
Стороны также обсудили ситуацию на Ближнем Востоке и подчеркнули особые усилия президента США Дональда Трампа в установлении мира в регионе.
