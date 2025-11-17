Главы МИД Израиля и Грузии обсудили двустороннее сотрудничество

Министр иностранных дел Грузии Мака Бочоришвили встретилась со своим израильским коллегой Гидеоном Сааром.

Как передает Report, об этом сообщают грузинские СМИ со ссылкой на МИД Грузии.

Отмечается, что в ходе встречи министры обсудили вопросы двусторонней повестки. Особое внимание было уделено перспективам углубления торгово-экономического сотрудничества между двумя странами.

Стороны также обсудили ситуацию на Ближнем Востоке и подчеркнули особые усилия президента США Дональда Трампа в установлении мира в регионе.