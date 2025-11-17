Ильхам Алиев саммит ЦА WUF13 Путь к Победе COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет ЧМ-2026
    Главы МИД Израиля и Грузии обсудили двустороннее сотрудничество

    Другие страны
    • 17 ноября, 2025
    • 19:16
    Министр иностранных дел Грузии Мака Бочоришвили встретилась со своим израильским коллегой Гидеоном Сааром.

    Как передает Report, об этом сообщают грузинские СМИ со ссылкой на МИД Грузии.

    Отмечается, что в ходе встречи министры обсудили вопросы двусторонней повестки. Особое внимание было уделено перспективам углубления торгово-экономического сотрудничества между двумя странами.

    Стороны также обсудили ситуацию на Ближнем Востоке и подчеркнули особые усилия президента США Дональда Трампа в установлении мира в регионе.

    İsrail və Gürcüstanın XİN başçıları ikitərəfli əməkdaşlığı müzakirə ediblər

