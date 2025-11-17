İsrail və Gürcüstanın XİN başçıları ikitərəfli əməkdaşlığı müzakirə ediblər
Digər ölkələr
- 17 noyabr, 2025
- 19:30
Gürcüstanın xarici işlər naziri Maka Boçorişvili israilli həmkarı Gideon Saar ilə görüşüb.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Gürcüstan KİV ölkənin Xarici İşlər Nazirliyinə istinadən məlumat yayıb.
Qeyd olunur ki, görüş zamanı nazirlər ikitərəfli gündəliyə dair məsələləri müzakirə ediblər. Xüsusilə diqqət iki ölkə arasında ticarət-iqtisadi əməkdaşlığın dərinləşdirilməsi perspektivlərinə yönəldilib.
Tərəflər həmçinin Yaxın Şərqdəki vəziyyəti ətrafında fikir mübadiləsi aparıblar və ABŞ Prezidenti Donald Trampın regionda sülhün bərqərar olunması istiqamətində xüsusi səylərini vurğulayıblar.
Son xəbərlər
20:11
Azərbaycan hərbi nümayəndə heyəti NATO-nun Müdafiə Kollecində olubXarici siyasət
20:10
Makron: Aİ və ABŞ Rusiyaya qarşı sanksiyaların gücləndirilməsi üzərində birgə işləyirDigər ölkələr
19:54
Foto
Yalçın Rəfiyev: Azərbaycan emissiyaları 40 % azaltmağı 15 il daha tez öhdəsinə götürürCOP29
19:50
Foto
Bakıda "Euronews"un yerli ofisi açılıbMedia
19:45
Dosjan Musaliyev: "Bakı və Astana elektron imzaların qarşılıqlı tanınması üzrə işi sürətləndirir" - MÜSAHİBƏİKT
19:37
"Euronews" rəhbəri: Azərbaycan – səfərlər, tərəfdaşlıq və investisiyalar ölkəsidirMedia
19:36
"Sabah"ın basketbolçuları ölkələrinin milli komandalarına dəvət alıblarKomanda
19:33
Foto
Azərbaycan NATO-nun "Xeyriyyə bazarı"nda iştirak edibXarici siyasət
19:30
Foto