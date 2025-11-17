İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Büdcə zərfi
    İsrail və Gürcüstanın XİN başçıları ikitərəfli əməkdaşlığı müzakirə ediblər

    • 17 noyabr, 2025
    • 19:30
    İsrail və Gürcüstanın XİN başçıları ikitərəfli əməkdaşlığı müzakirə ediblər

    Gürcüstanın xarici işlər naziri Maka Boçorişvili israilli həmkarı Gideon Saar ilə görüşüb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Gürcüstan KİV ölkənin Xarici İşlər Nazirliyinə istinadən məlumat yayıb.

    Qeyd olunur ki, görüş zamanı nazirlər ikitərəfli gündəliyə dair məsələləri müzakirə ediblər. Xüsusilə diqqət iki ölkə arasında ticarət-iqtisadi əməkdaşlığın dərinləşdirilməsi perspektivlərinə yönəldilib.

    Tərəflər həmçinin Yaxın Şərqdəki vəziyyəti ətrafında fikir mübadiləsi aparıblar və ABŞ Prezidenti Donald Trampın regionda sülhün bərqərar olunması istiqamətində xüsusi səylərini vurğulayıblar.

