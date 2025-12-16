WUF13 Büdcə zərfi İlham Əliyev
    16 dekabr, 2025
    • 17:39
    Almaniya Ukraynaya Patriot və IRIS-T HHM-in növbəti partiyasını verib

    Almaniya Ukrayna silahlı qüvvələrinə iki ədəd "Patriot" hava hücumundan müdafiə sistemi (HHM) və doqquzuncu "IRIS-T" kompleksini təhvil verib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Ukrayna KİV-ləri Almaniyanın müdafiə naziri Boris Pistoriusun bəyanatına istinadən bildirib.

    "Sonuncu görüşümüzdən bəri Ukraynanın hava hücumundan müdafiəsini əhəmiyyətli dərəcədə gücləndirmişik, xüsusilə avqustda vəd edilən iki "Patriot" sisteminin və doqquzuncu "IRIS-T" sisteminin tədarükü sayəsində", - Pistorius bildirib.

    Onun sözlərinə görə, gələn il Almaniya həmçinin Ukraynanın hava hücumundan müdafiəsini gücləndirmək üçün Almaniya arsenalından böyük miqdarda "AIM-9 Sidewinder" raketlərini Ukraynaya təhvil verəcək.

    Bundan başqa, nazirin sözlərinə görə, Berlin NATO-nun PURL mexanizmi vasitəsilə ABŞ arsenallarından kritik əhəmiyyətli silah və sursat alınması üçün Kiyevə əlavə 200 milyon dollar ayırıb.

    Германия передала Украине очередную партию ПВО Patriot и IRIS-T

