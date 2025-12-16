Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет
    Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет

    Германия передала Украине очередную партию ПВО Patriot и IRIS-T

    Другие страны
    • 16 декабря, 2025
    • 17:20
    Германия передала Украине очередную партию ПВО Patriot и IRIS-T

    Германия передала вооруженным силам Украины две системы противовоздушной обороны Patriot и девятый комплекс IRIS-T.

    Как передает Report, об этом сообщают украинские СМИ со ссылкой на заявление главы Минобороны Германии Бориса Писториуса.

    "С момента нашей последней встречи мы значительно усилили противовоздушную оборону Украины, в частности благодаря поставке двух систем Patriot, обещанных в августе, что стало возможным благодаря нашим норвежским партнерам, а также поставке девятой системы IRIS-T", - заявил Писториус.

    По его словам, в следующем году Германия также передаст Украине "значительное количество" ракет AIM-9 Sidewinder из немецких арсеналов для усиления противовоздушной обороны Украины.

    Кроме того, по его словам, Берлин выделил Киеву дополнительные 200 млн долларов на закупку критически важного оружия и боеприпасов из арсеналов США через механизм PURL НАТО.

    Украина ФРГ Борис Писториус ПВО IRIS-T AIM-9 Sidewinder ЗРК Patriot российско-украинская война
    Almaniya Ukraynaya "Patriot" və "IRIS-T" HHM-in növbəti partiyasını verib

    Последние новости

    17:46

    Италия планирует вложить 2,4 млрд евро в обновление фрегатов

    Другие страны
    17:40

    Милли Меджлис обсудит акт об амнистии 19 декабря - ОБНОВЛЕНО

    Милли Меджлис
    17:36

    Украинский политолог усомнился в возможности скорого мирного соглашения с РФ

    Другие страны
    17:29

    Wizz Air начнет выполнять авиарейсы Баку-Братислава-Баку с 2026 года

    Инфраструктура
    17:28

    В Багдаде впервые за 35 лет приземлился самолет европейской авиакомпании

    Другие страны
    17:25

    Амирбеков: В отношениях Баку и Амстердама сохраняется значительный неиспользованный потенциал

    Внешняя политика
    17:20

    Германия передала Украине очередную партию ПВО Patriot и IRIS-T

    Другие страны
    17:19

    Азербайджан увеличил экспорт нефтяного битума почти в 4 раза

    Энергетика
    17:02

    АПБА: Уровень формальдегида в вейпах в 20 раз превышает допустимый на вредных производствах

    Здоровье
    Лента новостей