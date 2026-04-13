Главы МИД Ирана и Саудовской Аравии обсудили переговоры в Исламабаде

Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи провел телефонный разговор с главой МИД Саудовской Аравии Фейсалом бин Фарханом Аль Саудом.

Как передает Report, об этом сообщает информационное агентство Mehr.

В ходе телефонного разговора стороны обсудили события в регионе, а также ирано-американские переговоры, прошедшие в Исламабаде.

Напомним, что 28 февраля США и Израиль начали военные операции против Ирана и нанесли авиаудары по ряду городов. В тот же день в результате ударов был убит верховный лидер Ирана Али Хаменеи. В ответ Иран нанес ракетные удары по территории Израиля и атаковал американские военные базы в странах Персидского залива.

Иран, США и их союзники в ночь на 8 апреля 2026 года достигли договоренности о прекращении огня на две недели.

11-12 апреля в Исламабаде прошли переговоры между Ираном и США при посредничестве Пакистана.

Отметим, что президент США Дональд Трамп накануне заявил, что американские военные планируют в понедельник, 13 апреля, в 10:00 по восточному времени США (18:00 по Баку) начать блокировку Ормузского пролива.