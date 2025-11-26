Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе Бюджетный пакет Лига чемпионов УЕФА
    Другие страны
    26 ноября, 2025
    23:21
    Главы МИД Ирана и Франции обсудили возможность возобновления переговоров по ядерной программе

    Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи встретился с главой МИД Франции Жаном-Ноэлем Барро.

    Как передает Report, об этом говорится в заявлении МИД Франции.

    Согласно информации, стороны обсудили положение двух французских граждан в Иране Сесиль Колер и Жака Париса, обвинявшихся ранее в шпионаже.

    "Франция потребовала ускорить возвращение своих граждан из французского посольства в Тегеране", - говорится в сообщении.

    Барро также в беседе с Арагчи призвал Тегеран соблюдать гарантийные обязательства и сотрудничать с Международным агентством по атомной энергии, а также вернуться за стол переговоров для обсуждения ядерной программы Ирана.

    Отметим, что Аббас Арагчи находится с визитом во Франции.

    Жан-Ноэль Барро Аббас Арагчи Иран Франция
    İran və Fransa XİN başçıları nüvə proqramı üzrə danışıqların bərpası imkanını müzakirə ediblər

    Лента новостей