Главы МИД Ирана и Франции обсудили возможность возобновления переговоров по ядерной программе
- 26 ноября, 2025
- 23:21
Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи встретился с главой МИД Франции Жаном-Ноэлем Барро.
Как передает Report, об этом говорится в заявлении МИД Франции.
Согласно информации, стороны обсудили положение двух французских граждан в Иране Сесиль Колер и Жака Париса, обвинявшихся ранее в шпионаже.
"Франция потребовала ускорить возвращение своих граждан из французского посольства в Тегеране", - говорится в сообщении.
Барро также в беседе с Арагчи призвал Тегеран соблюдать гарантийные обязательства и сотрудничать с Международным агентством по атомной энергии, а также вернуться за стол переговоров для обсуждения ядерной программы Ирана.
Отметим, что Аббас Арагчи находится с визитом во Франции.
