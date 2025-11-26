Глава МИД Ирана отправился с визитом во Францию

Глава МИД Ирана Аббас Арагчи отбыл в Париж для проведения переговоров с министром Европы и иностранных дел Франции Жаном-Ноэлем Барро после своего участия в 30-м заседании Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) в Нидерландах.

Как передает Report, об этом сообщает агентство IRNA.

Визит Арагчи во Францию ​​состоится по приглашению его французского коллеги. В ходе визита он обсудит различные вопросы двустороннего сотрудничества, а также региональные и международные события.