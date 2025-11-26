Глава МИД Ирана отправился с визитом во Францию
В регионе
- 26 ноября, 2025
- 17:08
Глава МИД Ирана Аббас Арагчи отбыл в Париж для проведения переговоров с министром Европы и иностранных дел Франции Жаном-Ноэлем Барро после своего участия в 30-м заседании Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) в Нидерландах.
об этом сообщает агентство IRNA.
Визит Арагчи во Францию состоится по приглашению его французского коллеги. В ходе визита он обсудит различные вопросы двустороннего сотрудничества, а также региональные и международные события.
