    • 26 ноября, 2025
    • 17:08
    Глава МИД Ирана отправился с визитом во Францию

    Глава МИД Ирана Аббас Арагчи отбыл в Париж для проведения переговоров с министром Европы и иностранных дел Франции Жаном-Ноэлем Барро после своего участия в 30-м заседании Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) в Нидерландах.

    Как передает Report, об этом сообщает агентство IRNA.

    Визит Арагчи во Францию ​​состоится по приглашению его французского коллеги. В ходе визита он обсудит различные вопросы двустороннего сотрудничества, а также региональные и международные события.

